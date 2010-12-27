Она достигла исторического минимума в РФ для данной модели.

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone. Купить версию 11 Pro Max можно по стоимости в 77 тысяч рублей. Такую цену установили за базовую модель с 64-ГБ памяти. Об этом сообщил специализированный портал Hi-tech.mail.

Этот показатель стал рекордом для гаджета с момента старта продаж. В начале смартфон можно было приобрести за 100 тысяч рублей. Минимальная стоимость смартфона iPhone 11 с аналогичным накопителем на данный момент составляет 52 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Apple запустил беспроцентную рассрочку на покупку iPhone.

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