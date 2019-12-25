  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России разрешили въезд в страну для иностранных специалистов
Сегодня, 9:52
77
matveyvn

В России разрешили въезд в страну для иностранных специалистов

0 0

Решение принято после поступления в правительство обращений от международных дипломатических миссий.

В России разрешили въезд в страну для высококвалифицированных иностранных специалистов. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

У иностранных специалистов должно быть оформлено разрешение на работу. Въезд в РФ для них будет однократным — по специальным спискам, которые федеральные органы власти будут отправлять в ФСБ и МВД.

Подчёркивается, что решение принято после поступления в правительство обращений от международных дипломатических миссий, российских и зарубежных компаний, а также международных деловых ассоциаций.

Ранее Мишустин требует обеспечить своевременную выплату зарплат в пандемию.

Теги: границы рф, иностранные специалисты, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии