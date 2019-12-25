В России разрешили изымать единственное жилье у должников

Для этого должны быть соблюдены несколько условий.

Конституционный суд России назвал условия для взыскания единственного жилья у должника. Об этом сообщается на официальном сайте КС

Для процедуры изъятия жилья у должника в качестве уплаты долгов должен быть соблюден ряд условий.

В Конституционном суде отметили, что должника нельзя оставить совсем без жилья. Его площадь должна быть не меньше нормы предоставления жилплощади на условиях социального найма по региону. Также в КС подчеркнули необходимость принимать во внимание соотношение между рыночной стоимостью имущества и размером долга.

По комментарию суда, взыскание задолженности не должно вынуждать россиянина менять регион жительства. Однако это возможно при его согласии.

Напомним, на территории России с 1 апреля текущего года заканчивают действовать рекомендации Центробанка, которые касаются ипотечной поддержки. Согласно этим мерам, банки не имеют права взыскивать в уплату долгов у россиян их квартиры, если они являются их единственным жильем.

Ранее у петербуржца забрали квартиру, чтобы погасить долг по алиментам. Но и этого не хватило.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб