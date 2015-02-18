В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников

Проект разработал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В Государственную думу внесли законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения для должников.

Проект разработал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Для сохранения минимального дохода должник должен будет обратиться в подразделение ФССП, в котором ведут его исполнительное производство. После одобрения заявления банк или другая кредитная организация не сможет внимать с задолжавшего лица сумму, после снятия которой на его счету будет оставаться меньше прожиточного минимума.

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