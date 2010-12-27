К концу 2019 года Минстрой РФ разработает критерии аварийности домов

Конкретные параметры упростят ликвидацию опасного для проживания жилья.

К концу 2019 года Минстрой РФ собирается разработать ряд четких критериев признания многоквартирных домов аварийными. Конкретные параметры упростят ликвидацию опасного для проживания жилья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время четких критериев нет. Специалистам приходится исследовать каждый дом в индивидуальном порядке. Есть лишь примерные признаки изношенности здания: деформация фундамента и несущих конструкций, несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, серьезные повреждения дома в результате аварий и взрывов.

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Фото: Piter.TV