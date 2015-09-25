Дом Изотова восстановят для молодых семей

В Петербурге восстанавливают аварийный дом на Кирилловской улице. Эксперты рассказали Piter.TV об особых требованиях к безопасности работ, а также о процессе восстановления уникального фасада здания.

Доходный дом Изотова, построенный в 1907 году, спустя 100 лет оказался в аварийном состоянии и был подготовлен к сносу. Но повторная экспертиза в 2013 году показала - здание можно спасти. Благодаря программе "Молодежи - доступное жилье" дом на Кирилловской улице снова станет жилым.

Это целевая программа, по ней уже отремонтировано и восстановлено 12 домов по Санкт-Петербургу. Молодые семьи так получают социальную поддержку от города. Они вносят 30% от стоимости сразу (наличными деньгами), а оставшиеся 70% АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" предоставляет с рассрочкой на 10 лет. И это беспроцентная рассрочка, так что городу, бюджету, все это не стоит серьезных затрат. Валерий Шиян, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Подрядчикам была поставлена задача спасти все, что сохранилось. В первую очередь укрепили фасад, однако оказалось, что он тоже сильно пострадал из-за просадок фундатемента, и полагаться на такие стены нельзя.

Тревогу вызывает правый эркер, который имеет просадки по всей вертикали. Дом потерял пространственную жесткость, поэтому было принято решение разобрать аварийные строительные конструкции. При максимальном сохранении тех, которые еще могут послужить. Валерий Шиян, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга

С сети уже появились протестные возгласы сентиментальных горожан, выступающих против вмешательства строителей в аварийны фасад. Однако эксперты, обеспокоенные исторической достоверностью, уверяют, что реконструкция позволит не только сделать квартал безопасным, но и вернуть зданию исторический вид.

Фасад, который вы видите, уже изменен, он утратил свой первоначальный вид. Нам предложили воссоздать фасад из архивных материалов в том виде, в котором он был задуман архитектором и воплощен строителями. Мы выполним рекомендации КГИОП, проект уже сделан - осталось разобрать аварийные конструкции и приступить к этим работам. Валерий Шиян, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Реконструкция дома на Кирилловской завершится в декабре 2019-го. После этого в здание с вековой историей въедут 25 молодых семей. Все это время объект будет находиться под контролем Жилищного комитета и Центра доступного жилья. 10 сек



