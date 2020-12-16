Отели в России по-разному трактуют понятие "всё включено".

В России разработают единый стандарт all inclusive. Соответствующее поручение Ростуризму дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет "Коммерсантъ".

До пятого марта Ростуризм должен определить — целесообразно ли включать развитие направления "всё включено" в гостиничном бизнесе в нацпроект.

Причина в том, по словам Чернышенко, в том, что отели в России по-разному трактуют понятие "всё включено" — различным образом устраиваются системы питания. В некоторых гостиницах подают алкоголь в рамках в системы, в других — нет.

Ранее Петербург стал самым популярным туристическим направлением на 23 февраля и 8 марта.

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