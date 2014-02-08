Петербург стал самым популярным туристическим направлением на 23 февраля и 8 марта

Также путешественники выбрали для поездок на праздники Москву, Сочи и Адлер.

Петербург стал самым популярным направлением для поездок на февральские и мартовские праздники. Как рассказали в Федеральном агентстве по туризму.

Отмечается, что туристы активно бронируют короткие экскурсионные туры по Петербургу, интересное для себя нашли и те, кто уже бывал в городе. Рост туристического спроса в 2021 году эксперты сопоставляют с 2019 годом: в грядущие праздники отели и гостиницы будут загружены так же сильно, как в позапрошлом году. На праздничные даты забронировано уже 100% номеров.

Петербург заработал свою популярность среди путешественников в том числе засчет доступных авиаперелетов, поскольку сейчас перевозчики удерживают цены. Кроме того, любители поездок за границу пока не могут себе позволить привычные путешествия из-за пандемии и переключаются на внутренний туризм. Помимо Северной столицы востребованными оказались Москва и Сочи с Адлером, куда россияне собираются поехать кататься на лыжах.

Ранее мы писали, что в Северной столице может появиться ресторанный гид "Мишлен".

Фото: Piter.TV