В России разработали вакцину от ротавируса

Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску на территории нашей страны. Соответствующее заявление сделала лава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая перед законодателями на пленарном заседании Совета Федерации в ходе правительственного часа от 4 февраля 2026 года. Чиновница из профильного ведомства уточнила, что на текущий момент в отечественном календаре все вакцины - собственного производства. Таким образом ученые выполнили задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным по вопросе обеспечения эпидемиологической безопасности.
