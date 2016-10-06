Попова: "Честный знак" не допустил к потребителю 2,5 млрд просроченных товаров

Система "Честный знак" введена в России в 2018 году.

Система государственной маркировки "Честный знак" не позволила продать потребителям на территории страны более 2,5 миллиарда продуктов с истекшим сроком годности. Соответствующее заявление в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Отрывок из интервью опубликован в Telegram-канале "ВЕСТИ". В рамках общения со СМИ чиновница из профильного ведомства объяснила, что нанесенная маркировка на упаковке не позволяет пробить в кассовой зоне просроченную продукцию. В том случае, если кассовый аппарат выявил такой товар, то с помощью единой цифровой системы власти могут остановить реализацию партии во всех торговых точках.

Более 2,5 млрд единиц продукции уже снято с реализации прямо на кассе, не попало к потребителю, не испортило ему настроение и тем более здоровье, что очень важно. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анна Попова добавила, что теперь за счет работы системы Роспотребнадзор получает информацию о том, какие магазины чаще пытаются продать просроченные товары, после чего включает их в собственный надзорный план.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ