Петербургский Роспотребнадзор рассказал о последствиях частого употребления трансжиров

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали о вреде трансжиров.

Жиры – обязательный компонент питания. Они снабжают организм энергией, участвуют в образовании клеточных мембран, а также в защите внутренних органов и нервных окончаний. Но не все жиры полезны: высокое содержание трансизомеров жирных кислот в рационе представляет опасность для здоровья.

Употребление большого количества трансжиров приводит к увеличению количества липопротеинов низкой плотности в крови, снижению количества липопротеинов высокой плотности, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и развитию сахарного диабета второго типа.

Содержатся трансжиры в кондитерских изделиях, попкорне, чипсах, готовых смесях для выпечки, жидких приправах, готовых заправках для салатов, майонезе, кетчупе, замороженных полуфабрикатах, различных мясных изделиях (в сосисках, колбасах, ветчине, беконе), сливках для кофе, молочных коктейлях и маргарине.

Трансжиры нередко используются производителями пищевых продуктов, поскольку их применение позволяет улучшить вкус, текстуру продукта, а также увеличить сроки годности. Потребление трансизомеров жирных кислот не должно превышать 1% от калорийности суточного рациона. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: pxhere