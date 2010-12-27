В России разработали специальный телефон для военных

Устройство ударопрочное и не имеет доступа к некоторым популярным функциям.

Российская компания INOI разработала и выпустила специальный мобильный телефон для служащих в вооруженных силах. Об этом рассказало издание ФБА "Экономика сегодня". Кнопочная техника отличается ударопрочным корпусом и рядом характеристик.

Модель телефона соответствует требованиям федерального закона "О статусе военнослужащих", поэтому в устройстве нет камеры, диктофона, доступа к Интернету и модуля Bluetooth. В телефоне предусмотрены металлические вставки, защищающие устройство от поломки при ударах, а также яркий фонарик. Отсутствие популярных, как у современных смартфонов, характеристик установило стоимость кнопочного телефона на отметке 1490 рублей.

В телефон можно поместить две SIM-карты, батареи хватает на две недели работы или 13 часов беспрерывного разговора. Объем памяти – и флэш, и оперативной – составляет по 32 МБ. Экран 2.4-дюймовый, а разрешение цветного дисплея – 240 на 320 точек.

Складной Samsung Galaxy Fold установил рекорд по продажам.