Алгоритмы будут распознавать силуэты, данные в обезличенном формате будут поступать в систему видеоаналитики.

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции помещений. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Меры, по словам источников издания, планируют ввести в нескольких регионах России.

Например, в Нижегородской области правительство субъекта планирует применять совместную разработку Ростелекома и NtechLab, а также местную систему видеоаналитики "Оптимист". Алгоритмы будут распознавать силуэты, данные в обезличенном формате будут поступать в систему видеоаналитики. После этого будет формироваться отчёт о том, как граждане соблюдают требования властей.

Подчёркивается, что информация будет доступна только тем органам, которые уполномочены контролировать соблюдение ограничений при пандемии COVID-19.

Для введения мер в регионе должна работать единая сеть видеонаблюдения. Её наличие станет одним из факторов возобновления работы предприятий в субъекте. Расходы на их установку можно частично компенсировать за счёт субсидий.

Подобная видеосистема работает в парикмахерских в Казани. Ей уже заинтересовались в Санкт-Петербурге.

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