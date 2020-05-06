Президент отметил, что по пути России пошли многие зарубежные страны.

Президент России Владимир Путин назвал правильной тактику борьбы с коронавирусом в России. Заявление он сделал на совещании по теме борьбы с COVID-19 и поддержки экономики страны.

Глава государства рассказал, что на всей территории РФ для ограничения распространения инфекции были введены ограничительные меры, а региональным властям были переданы значительные полномочия.

И понятно почему - потому что страна большая, ситуация разная. Владимир Путин, президент России

По его словам, нынешняя ситуация показывает, что это было верным решением. Также Путин отметил, что по пути России пошли многие зарубежные страны — но какие именно, он не сказал.

Ранее Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений из-за коронавируса.

Видео: Прямой эфир президента РФ Владимира Путина о коронавирусе в стране и смягчении самоизоляции