ФПК: в плацкарте полки могут быть увеличены на 17,5 сантиметров

В новом вагоне вместо привычных 54 мест, будет только 40.

Новый концепт плацкартных вагонов с более длинными спальными местами и без боковых полок представил "Вагонреммаш". Концепт приготовили по заказу Федеральной пассажирской компании (дочка "РЖД"). Об этом сообщило РИА Новости.

На эскизах интерьер выполнен в серых тонах с вкраплениями красного. Спальные места расположены друг напротив друга. У каждого места есть индивидуальное освещение, розетки и USB-порты. В этом вагоне вместо привычных 54 мест, только 40. Длина полок увеличилась на 17,5 сантиметров.

В компании отметили, что это только концепт и пока что рано говорить о том, что вагоны будут выглядеть именно так. Сначала предстоит выяснить, востребован ли будет такой вагон среди пассажиров.

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Фото и видео: rzdtvru; АО "Вагонреммаш" / РИА Новости