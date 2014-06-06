В России разработали новый тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции

Разработка российского теста велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".

Ученые из Роспотребнадзора разработали новый количественный тест для диагностики у пациентов цитомегаловирусной инфекции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Эксперты указали, что болезнь широко распространена и может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом, так как вызывает у данной категории граждан серьезные осложнения. Всемирная организация здравоохранения приводит статистику о том, что порядка 90 процентов населения инфицированы герпесвирусами. Новизна отечественной разработки заключается в том, что в отличие от стандартного ПЦР-теста медики теперь могут получить данные о вирусной нагрузке. ПЦР-тест же говорит лишь о наличии или отсутствии инфекции в организме человека. Новинка поможет врачам предсказать возможные последствия для здоровья пациента.

Ученые ЦНИИ эпидемиологии разработали новый набор реагентов для диагностики цитомегаловирусной инфекции, известной также как вирус герпеса 5-го типа. Это количественный тест. пресс-служба Роспотребнадзора

