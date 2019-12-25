  1. Главная
Петербуржцам в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сушить зонт
Темные зонты рекомендуется сушить в тени, так как ультрафиолет осветляет краску.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти дали рекомендации по сушке зонта. Отмечается, что за 24 часа на влажной поверхности может поселиться целая колония бактерий из-за влаги и тепла. 

Как же продлить жизнь зонту и защитить свое здоровье? После дождя не спешите убирать его, советуют специалисты. Стоит раскрыть зонтик и поставить в проветриваемом месте ручкой вниз. 

При этом необходимо помнить, что для сушки зонт не рекомендуется открывать полностью, следует оставлять его в полураскрытом состоянии. 

Темные зонты рекомендуется сушить в тени, так как ультрафиолет осветляет краску, а капли воды работают как линзы, усиливая выгорание. Если зонт сильно промок, то аккуратно стряхните капли и промокните внутреннюю сторону купола бумажным полотенцем. Не забывайте о спицах. 

Храните зонт только сухим. Убирайте его в чехол только тогда, когда он полностью высох. Влажная ткань в замкнутом пространстве – прямая дорога к плесени и неприятному запаху. 

Фото: Piter.TV 

