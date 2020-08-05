Его уже опробовали на 40 пациентах.

В России разработали новый метод лечения COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

Разработка — светодиодная установка, которая позволяет лечить тяжёлые заболевввания. Среди них — новая коронавирусная инфекция. В её основу учёные положили фотодинамический метод. Большие поверхности тела облучаются светом в красном диапазоне спектра. Этот метод планировали применять при лечении опухолей.

Отмечается, что при лечении в организм пациента вводят фотосенсибилизаторы, которые убивают вирус под облучением. Об этом рассказал заведующий кафедры лазерных микро-, нано- и биотехнологий НИЯУ МИФИ, профессор Виктор Лощенов. Такой метод позволяет избежать реакции организма на вирус, которая может привести к летальным последствиям.

Лощёнов уверяет, что способ эффективен и почти не влечёт побочных эффектов и осложнений. Его уже опробовали на 40 пациентах, заражённых коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Петербурге умерли еще 18 пациентов с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru