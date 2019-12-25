В Петербурге от коронавируса скончались еще 18 человек

В целом по России подтверждено 139 летальных случаев.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 139 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Петербурге (18), Москве (11), Иркутской области (7) и Тамбовской области (6).

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 14 490 россиян. При этом выздоровели 669 026 человек.

В Петербурге за все время число коронавирусных больных выросло до 32 259 человек, выздоровели 23 749, умерли 2102. В Ленобласти – 6055 заболевших, 4561 выздоровевших и 56 умерших.

Ранее мы писали, что суточная смертность от коронавируса в Петербурге выросла в 4 раза.

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