В России разработали нейроимплант, который поможет снова видеть незрячим людям

Устройство включает в себя две камеры.

В российской компании "Лаборатория "Сенсор-Тех" создали нейроимплант, который помогает незрячим людям восстановить зрение. Чип подключается к мозгу человека и малые разряды тогда его стимулируют.

Отмечается, что имплант включает в себя также две камеры, которые анализируют происходящее вокруг. Так, с помощью камеры изображение передается в мозг. Причем сам компьютер крепится к поясу пациента. Имплант уже был протестирован на добровольцах.

Чтобы представить себе, что потенциально может увидеть незрячий человек с такой системой, нужно вообразить поле размером 10х10 пикселей, или точек. Картинку, которую "видит" видеокамера, мы ужимаем до размера 10х10 точек и передаем в черно-белом виде в головной мозг, — сказал директор "Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов.

Ранее мы писали, что ученые нашли радикальный способ, как можно продлить жизнь мужчинам.

Фото: pixabay