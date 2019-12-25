Ученые назвали радикальный способ продлить жизнь мужчинам

Ученые из Новой Зеландии выяснили, что продлению жизни баранов способствует удаление репродуктивных органов. Исследователи предполагают, что этот радикальный способ может продлить жизнь мужчинам. Статья была опубликована в журнале eLife.
Обычно у млекопитающих самки живут дольше самцов. В то же время и фермеры, и ученые знают, что удаление семенников у баранов может продлить их жизнь на 60%.
Новозеландские ученые измеряли с помощью эпигенетических часов биологическое старение на основе химических меток. Так, кастрированные бараны старели медленнее, чем некастрированные.
Есть и другие исследования, которые показывают, что кастрация продлевает жизнь домашним грызунам, кошкам и собакам. Соответствующие результаты показало и исследование, которое провели среди пациентов психиатрической больницы в США.
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Фото: pixabay
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