Стало известно, как будет выглядеть российское летающее такси "пчёлка"

Летательный аппарат сможет перевозить по воздуху 1 пассажира.

Российские инженеры разработали летательный аппарат "Пчёлка" - своего рода воздушное такси будущего. Транспортное средство отличает низкий расход топлива и высокая автономность. Его планируется использовать в качестве "каршеринга" для городских перелётов на короткие расстояния. Разработчики модели - Национальная технологическая инициатива.

Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для городской аэромобильности "Пчелка", который представляет собой гибрид автожира и бикоптера НТИ

Особенностью "Пчелки" также является наличие автопилота, что позволяет пассажиру освободиться от необходимости обладать водительскими навыками. Такой фактор сделает данный аппарат максимально доступным для использования в городской среде, особенно для каршеринга или аналогичных услуг.

Кроме того, один из ключевых аспектов данного летательного аппарата - его возможность вертикального взлета и посадки.



Максимальная скорость полета "Пчелки" - 200 километров в час, максимальная дальность полета с электродвигателями - 180 километров, а максимальное время полета - 1 час 10 минут. По словам разработчиков, с силовыми установками двигателя внутреннего сгорания максимальная дальность полета может достигать 600 километров, а максимальное время полета - 4 часа.

Фото: пресс-служба НТИ