К такому выводу пришли социологи из РАН.

В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики. Об этом сообщили специалисты из Института социологии РАН. В опросе принимали участие более 10 тысяч человек. Они не состоят на учете в наркодиспансерах и не имеют проблем с полицией. По собственному мнению респондентов, они способны контролировать свое пристрастие к психотропам.

Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно прокомментировали эксперты

Около 10 лет назад потребители запрещенных психоактивных веществ чаще страдали от тяжелой формы пристрастия. В результате привычка приводила к потере социального статуса. Сейчас количество употребляющих ПАВ время от времени увеличилось. Россияне сформировали механизм саморегуляции, что позволяет им употреблять наркотики до 15 лет. Эта привычка перестала приводить к потере статуса.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД опубликовало десятилетний план борьбы с наркотиками.

Фото: Piter.tv

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