МВД опубликовало десятилетний план борьбы с наркотиками

Меры направлены на обеспечение национальной безопасности России в сфере оборота наркотических веществ.

МВД опубликовала проект 10-летней стратегии борьбы с наркотиками. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Одной из мер является усиление контроля над финансовыми операциями. Планируется противодействие пропаганде наркотиков и отмена заместительной терапии для людей с наркозависимостью.

В документе говорится о недопущении легализации рекреационного употребления наркотиков. Среди целей – формирование информационной системы наркологической службы. По данным исследований, в России сейчас почти два миллиона человек, потребляющих наркотики. В ведомстве заключили, что меры направлены на обеспечение национальной безопасности России в сфере оборота наркотических веществ.