За лето также может вырасти число разводов.

В России прогнозируют "свадебный бум" летом. С мнением выступил главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Он считает, что на лето 2020 года придётся большое количество свадеб. Причина в том, что весной из-за пандемии коронавируса торжественные бракосочетания в большинстве случаев были запрещены — исключения составляли лишь свадьбы, которые нельзя отложить по уважительным причинам.

Мукомель отмечает, что все, кто планировал заключение брака на весну, перенесли праздник на лето. Отложенный спрос, по его словам, должен сказаться на выходе из карантинных ограничений.

Достаточно сложно дистанционно как заключить брак, так и развестись. Владимир Мукомель, главный научный сотрудник Института социологии РАН

Как отмечают психологи, за лето также может вырасти число разводов. Причина в том, что за время карантина многие люди поняли, что совсем не знают тех людей, с которыми живут.

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