Сезон потерян, дорогих цветов не хватает – представители цветочного бизнеса о кризисе из-за коронавируса

Представители трех разных по масштабу и направленности цветочных предприятий рассказали каналу Piter.TV о том, почему индустрия может не пережить "эпоху самоизоляции", а на полное восстановление после кризиса понадобится от года до двух лет.

Цветочный бизнес серьезно страдает от эпидемии коронавируса, однако до сих пор не получил гарантий поддержки от государства. Онлайн-продажи, доставка и торговля "на вынос" не спасают бизнес: скоропортящийся товар приходится массово утилизировать, при этом перебои с поставками и падение среднего чека практически не оставляют пространства для маневра.

Канал Piter.TV обсудил проблему индустрии с представителями малого бизнеса в ходе виртуального круглого стола "Piter-LIVE: цветочный бизнес борется за жизнь в эпоху коронавируса". Участники круглого стола – Светлана Кулебякина (Element flowers), Екатерина Виноградова ("Лавка цветов" на Кирочной) и Ирина Нуруллаева ("Миллион цветов") поделились своими секретами выживания в пору низкого спроса и высоких ризков, а также рассказали, какой помощи от государства ожидают в ближайшее время.

Краткое содержание

Сейчас цветочные магазины фактически закрыты. Разрешена доставка и "продажа на вынос". В некоторых случаях это помогает компенсировать всего лишь 5% от прежнего оборота. Дела идут лучше у тех, кто до кризиса делал ставку на онлайн-продажи. Однако люди не любят покупать цветы "заочно", им важно "увидеть, потрогать и даже понюхать" товар. Падает средний чек и объем заказов. Тяжелее всего приходится крупным игрокам и сетям – у них много точек, высокая аренда и огромные штаты сотрудников. Цветы из Европы еще приезжают, но склады местами пустуют. Редкие цветы практически не достать. Самое страшное – сезонность бизнеса. Весна уже потеряна, свадьбы и последние звонки – тоже. На восстановление отрасли понадобится до 2 лет, кризис переживут не все. При этом государство не говорит о проблемах цветочного бизнеса. До сих пор непонятно, получит ли индустрия поддержку наравне с другими МСП, пострадавшими от коронавируса. Предприниматели надеются только на себя, наращивают онлайн-продажи, но просят о льготных кредитах на зарплаты сотрудникам и введение налоговой амнистии. Под угрозой - более 2000 магазинов, а это - десятки тысяч рабочих мест и серьезная налоговая база.

Подробнее: по каким правилам живут цветочные магазины сейчас

Итак, с апреля 2020 года цветочные магазины как реальные торговые точки фактически закрыты. Кто-то торгует "на вынос" - через окошко, но большинство игроков рынка перешли в "онлайн". Этот шаг дался достаточно легко небольшим предприятиям, которые и ранее активно работали с интернет-сегментом. Магазин Светланы Кулебякиной, например, и до пандемии принимал значительную часть заказов через Instagram. Налаженный канал связи с интернет-аудиторией и продуманная виртуальная витрина помогли снизить потери при переходе на "режим самоизоляции". Но не исключили их полностью.

Я думала, что мы будем закрываться, однако работа на доставку позволила работать ежедневно. Изменился режим работы, но флористы все равно работают в студии. Никто не отменял уход за цветами, замену воды, осмотр растений, составление композиций. Светлана Кулебякина, Element Flowers

Тяжелее всего в такой ситуации приходится крупным розничным сетям. На них давят аренда и серьезные штаты. Ирина Нуруллаева из "Миллиона цветов" признается, что для ее компании "онлайн-заказы" составляют лишь 5% от общего оборота.

Цветы это такой продукт, который хочется потрогать, повыбирать и посмотреть глазами. Мы не можем тотально перейти в сеть. Кто мог – уже перешел. Это осмысленно для тех, кто и до пандемии делали ставку на доставку и онлайн, но это отдельный сегмент бизнеса. Ирина Нуруллаева, "Миллион цветов"

Еще один тип магазинов, которым не подходит онлайн-торговля в качестве основного направления – крупные торговые точки в исторических местах. Обычно они окупаются за счет своей узнаваемости и высокой проходимости туристического центра. В обычное время им просто не нужна постоянная работа с интернет-магазином. С такой проблемой столкнулась Екатерина Виноградова, владелица салона цветов на Кирочной.

Наши клиенты привыкли к нашей узнаваемой витрине в центре города, нас знали не по Интернету, а в реальной жизни. Люди знали, куда прийти, чтобы получить качество. Поэтому и до сих пор приезжают по нашему адресу. Поэтому перевод клиентской базы в Интернет дается нелегко. Получается, что клиенту трудно перейти на предзаказ, на интернет-заказ. Мы потеряли очень большой поток клиентов, которые шли с улицы. Екатерина Виноградова, "Лавка цветов"

Тем не менее, интернет-продажи позволяют "флористам" заработать хотя бы что-то. Даже на фоне сокращения среднего чека и резкого изменения поведенческих характеристик потребителя. А покупатели на фоне коронавируса стали по-другому относиться к покупке цветов. Например, все чаще цветы в подарок петербуржцам заказывают их друзья и родственники из других городов, чтоы поддержать заточенных в квартирах приверженцев самоизоляции. На фоне падения доставок в дни рождения и юбилеи, а также практически полной отмены свадеб, люди стали регулярно заказывать цветы в подарок бабушкам и дедушкам, чтобы поддержать пожилых людей в отсутствии реального контакта.

Упал средний чек, это чувствуется, и люди стали больше обращать внимание на цветы, которые дольше стоят дома. Сейчас все чаще звучит просьба "составьте нам максимально долгостойкий букет", мы хотим, чтобы он стоял дома в вазе и радовал нас как можно дольше. Светлана Кулебякина

Но это редкие проблески позитивной динамики. В остальном люди все чаще экономят на подарках и декоре. Эксперты сошлись во мнении – цветы в текущих реалиях воспринимаются как элемент роскоши. Да и поводов купить розы или гвоздики у людей все меньше.

Людям важно закупиться продуктами, приобрести вещи первой необходимости. Никто не бежит в цветочный с последними деньгами в кармане. А еще мы пропустим "Последние звонки", свадебный сезон, возможно, даже 1 сентября. Цветочный бизнес - сезонный бизнес, летом и без того – ощутимый спад, а весну, как прибыльный период, мы уже потеряли. Ирина Нуруллаева

Как результат – цветочный бизнес все-таки продолжает свою работу, в отличие, например, от предпринимателей из сфер туризма, авиаперевозок и учреждений культуры. Но эта работа идет в условиях серьезных ограничений, а также дополняется рядом проблем, часть из которых характерна всем предприятиям эпохи коронавируса, а часть – относится исключительно к миру цветов.

Подробнее: основные проблемы цветочной индустрии

Итак, помимо сокращения продаж, необходимости выплачивать зарплату персоналу (часть из которого просто не занята в период онлайн-торговли) и оплачивать аренду, существует ряд специфических проблем индустрии.

Среди них, например, проблемы с поставками. Если в первые дни кризиса шли серьезные разговоры о том, что поставки цветов из-за границы могут полностью перекрыть, то сейчас события пошли по более благоприятному сценарию. В городе можно найти тюльпаны из Голландии и даже пионы из Новой Зеландии. Однако перебои на рынке все-таки есть, хороший товар – нарасхват, многие цветы доступны только по предзаказу.

Стало тяжело работать со складами. Наш магазин делал ставку на большой ассортимент. И мы всегда старались его поддерживать. Сейчас склады перестроились на свой режим работы, мы можем купить цветы только по предзаказу. Не всегда удается вовремя найти те позиции, которые интересуют покупателей прямо сейчас. Был период, особенно первая неделя, когда было тяжело найти качественный товар. Было много списаний, на складах цветы были не того качества, сейчас эта ситуация наладилась. Но проблема именно в формате предзаказа, иногда цветы нужны "здесь и сейчас", а нам приходится ждать нужный товар несколько дней. Екатерина Виноградова

Особенно плохо обстоят дела с редкими цветами. Розы и гвоздики доступны повсеместно, а вот эксклюзив – днем с огнем не сыщешь. От этого страдают цветочные бутики и магазины премиум-сегмента.

Я столкнулась с ужасной ситуацией, когда на базах нельзя было найти цветов. Мы делаем ставку на дорогие цветы. В частности, на пионы и пионовидные розы, они пользуются большой популярностью. Сейчас нам приходится закупать более бюджетные цветы, и мы столкнулись с тем, что этих цветов просто нет, от слова "совсем". Сейчас цветы вроде начинают появлятся, но их привозят в очень ограниченном количестве. Не успел вывезти, не успел заказать - сиди и неделю жди следующей партии. Светлана Кулебякина

Вторая знаковая проблема для всей индустрии – хранение, сбыт и утилизация цветов. Мало того, что оптовики не отпусают товар малыми партиями, а распродать большие объемы в условиях карантина проблематично. Так и в целом скачки спроса приводят к тому, что тонны дорого товара гниют прямо в магазинах . Это и символ положения дел в индустрии, и санитарная проблема: за выброшенные в простую помойку цветы флористов могут серьезно оштрафовать. Ирина Нуруллаева является одним из организаторов акции по массовому уничтожению сотен тысяч нереализованных растений, котору поддержали уже в 40 регионах. Так бизнес-леди заявила о бедственном положении всей индустрии, к которой относится и ее предприятие.

Люди оказались с огромным объемом уже заказанных цветов, которые не реализуются. А цветы - товар скоропортящийся, 3-4 дня он может храниться, но не больше. И это ловушка для нашего бизнеса. Мы несем катастрофичекие потери. У нас прямые поставки, которые уже нельзя остановить. Они продолжают поступать, а люди покупают мало. Мы объединились в этой акции, и так как нас не включили в список пострадавшего бизнеса, мы решили провести акцию по утилизации, чтобы показать малую часть того, что мы утилизируем.

Акция получилась яркой, но вызвала массу критики в Интернете. Люди упрекали бизнесменов, что они уничтожили цветы вместо того, чтобы подарить "пересортицу" и "просрочку" ветеранам, врачам, пожилым людям... или просто представителям мемориальных захоронений. Ирина Нуруллаева отвергает эту критику: их магазин участвует в благотворительных акциях, но пиариться на раздаче "гнилья" она не желает.

Они не понимают, что мы и раздаем, и продаем со скидками ниже себестоимости, есть акции благотворительные… но это не решит всю проблему. Люди не понимают, что это уже цветы не того качества. Пусть представят, у меня бабушка и дедушка пережили блокаду, но нести гнилые цветы на Пискаревское кладбище, к памятникам… это страшно. Ну и это просто очень большой объем цветов. Это было бы нереально сделать, даже будь они свежими!

На этом фоне менее оригинальными, но не менее отстрыми кажутся и привычные проблемы, о которых в дни коронавируса не говорит только ленивый. Аренды, зарплаты, отсутствие льготных кредитов. Все эксперты признали: в городе нет "добрых арендодателей", которые уже сейчас предложили бы партнерам значительные скидки. И флористы их прекрасно понимают, ведь владельцы торговых площадей также несут убытки.

Для меня важен вопрос аренды. Если бы в стране было ЧС, мы могли бы говорить о скидке или задержках в платежах. Поток людей стал меньше, а платежи – остались прежними. Екатерина Виноградова

Моя проблема №1 - я не знаю, что ожидать завтра. Заказы идут "на качелях" - сегодня нет, завтра есть, послезавтра снова нет. А аренду и зарплату мы должны выплачивать постоянно, как и оплачивать поставки. Светлана Кулебякина

Какой помощи ждет бизнес? Сколько времени понадобится на восстановление?

Менее недели назад федеральное правительство все-таки включило цветочную индустрию в список предприятий, пострадавших от эпидемии коронавируса. Это несколько успокоило представителей бизнеса, но у них остались вопросы. Например, почему это включение произошло "в тихом режиме", а во всех документах их отрасль провели без упоминания названия по номеру ОКВЭД. Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что текущий инструменитарий поддержки МСП нельзя назвать достаточным.

Включили по ОКВЭДу, а не как отдельное направление. Обувь, одежда, трикотаж – обозначены, а у нас –только идентификатор по ОКВЭД. С этим тоже могут быть проблемы, странно, что никто и нигде конкретно не говорит о цветочном бизнесе, как об отрасли, пострадавшей от кризиса. Хорошо, конечно, что это сулит нам льготные кредиты и отсрочку налогов. Но. Мы просим не отсрочки налогов, а налоговую амнистию на год. Причем на все. Кредит на выдачу зарплаты, пока мы не работаем. Под 0 процентов на год. И нам не обойтись без льготных кредитов на восстановление бизнеса. Нам нужно восстанавливаться. После кризиса к нам очередь не выстроится, наш товар – роскошь на данный момент. Ирина Нуруллаева

Цветочный бизнес чувствует себя забытым. И просит у власти внимания и гарантий стабильности. Возможно, больших юридических полномочий для переговоров с арендодателями и банками.

Я хотела бы, чтобы власть более конкретно заявила о помощи малому бизнесу. Большая часть моих коллег из цветочного бизнеса - никому не снизили аренду. Арендодатели говорят: никаких законов и распоряжений на этот счет нет, ЧС в стране нет, а они, мол, тоже в убытках. Поэтому мало кто понижает аренду. И у нас нет повода просить об этом понижении. Светлана Кулебякина

По мнению Екатерины Виноградовой, лучшей помощью стало бы досрочное разрешение на открытую торговлю цветами. Эксперт уверена, что отрасль сможет гарантировать безопасность своим клиентам.

Мне непонятно, почему нам не разрешить открыться, соблюдая все меры предосторожности. Мы не продуктовые, у нас очереди в магазинах бывают только 8 марта. Мы готовы делать обработку всех поверхностей, выдать коллективу маски и перчатки, разграничить очереди. Да и люди сейчас регулярно просят прийти-посмотреть, они действительно хотят "потрогать цветы" и оценить их качество. Заявки на бесконтактную доставку до сих пор не так популярны, это о чем-то да говорит. Екатерина Виноградова

Именно сроки возвращения к нормальному рабочему ритму определят тот период, за который индустрия сможет "подняться с колен". В лучшем случае этот период займет от полугода до года. Если же карантин продлят до осени, то даже самые эффективные игроки "придут в себя" только через полтора-два года, – солидарны эксперты.

Пока же предприятиям остается извлекать уроки из случившегося. Необходимость развития интернет-продаж и грамотного сервиса доставки – основные выводы наших экспертов.

Раньше мы работали на доставку по остаточному принципу. Сейчас мы лучше освоили это направление. Я поставила себе галочку, что надо наладить сами механизмы доставки, найти постоянных курьеров, взять своих курьеров в штат, обеспечить скорость доставки. Светлана Кулебякина

Поддержать бизнес участников этого круглого стола может любой желающий. Element Flowers, "Лавка цветов" и "Миллион цветов" работают в режиме онлайн в каждодневном режиме. Посмотреть полную версию круглого стола можно в разделе "Наши трансляции".

Видео: Piter.TV