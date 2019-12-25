В России прогнозируют рост цен на икру к Новому году

По словам эксперта, резкого скачка цены ожидать не стоит.

Председатель Рыбного союза Александр Панин спрогнозировал рост цен на икру к Новому году. Об этом он рассказал "Российской газете".

По словам эксперта, резкого скачка цены ожидать не стоит. Он подчеркнул, что основной причиной волатильности цен на рыбу является непредсказуемость дикой природы. В нынешнем году вылов лососевых значительно превышает прошлогодние показатели. Уточняется, что к началу сентября было добыто 322 тысячи тонн рыбы. При этом розничные цены не спешат снижать цены, рискуя отпугнуть покупателей.

Фото: pxhere.com