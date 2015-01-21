Эксперты отмечают, что из-за роста предложения снижаются цены на продукцию.

В России возникло перепроизводство яиц. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

К концу лета нынешнего года выпуск яиц составлял 120% от внутреннего потребления. Российские птицефабрики нарастили производство данной продукции на 6,3% по сравнению с прошлым годом. На данный момент в России выпускается до 23,18 млрд штук. Кроме того, зафиксирован рост птиц до 483,8 млн.

Эксперты отмечают, что из-за роста предложения снижаются цены на яйца. Так, стоимость одного десятка яиц у производителей составляет 53,3 рубля. Это на 26,5% меньше, чем в прошлом году.

Фото: pxhere.com