В России возникло перепроизводство яиц
Сегодня, 12:08
d_s_sarkisov

Эксперты отмечают, что из-за роста предложения снижаются цены на продукцию.

В России возникло перепроизводство яиц. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

К концу лета нынешнего года выпуск яиц составлял 120% от внутреннего потребления. Российские птицефабрики нарастили производство данной продукции на 6,3% по сравнению с прошлым годом. На данный момент в России выпускается до 23,18 млрд штук. Кроме того, зафиксирован рост птиц до 483,8 млн.

Эксперты отмечают, что из-за роста предложения снижаются цены на яйца. Так, стоимость одного десятка яиц у производителей составляет 53,3 рубля. Это на 26,5% меньше, чем в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге услуги подорожали почти на 10% с начала текущего года.

Фото: pxhere.com

Теги: производство, россия, яйца
Категории: Лента новостей, Новости России,

