В декабре объём продаж бензина упал на 15%.

В России прогнозируют резкий рост оптовых цен на бензин. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Эксперты предполагают, что в январе цены на бензин резко пойдут вверх вслед за ценами на нефть. Отмечается, что с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 выросли в цене на 8% - до 48 и 49 тысяч рублей за тонну соответственно. При этом, подчёркивают эксперты, государство должно компенсировать часть потерь компаниям от продажи бензина внутри России через демпфер.

В декабре объём продаж бензина упал на 15%. Эксперты также связывают рост цен на бензин со снижением предложения на внутренних рынках в России.

Ранее водитель в Невском районе не заплатил за бензин и попытался скрыться "по-шпионски".

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