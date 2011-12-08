В России продлили ограничение полетов на юг страны до 28 октября

Ограничение на работу аэропортов в 11 городах России действуют с 24 февраля.

В России продлили ограничение полетов на юг страны. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничение на работу аэропортов в 11 городах России действуют с 24 февраля. Сегодня, 20 октября, стало известно, что режим продлен до 28 октября 03:45 часов (мск).

Также в Росавиации отметили, что местным авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров в города, где действуют ограничения на полеты. Остальные аэропорты продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, что ограничения на работу аэропортов коснулось следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее мы сообщали, что рейсы из Пулково на Шри-Ланку возобновят впервые с 2020 года.

Фото: Piter.tv