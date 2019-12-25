Рейсы из Пулково на Шри-Ланку возобновят впервые с 2020 года

С 3 ноября впервые за 2 года возобновятся рейсы из Петербурга на Шри-Ланку. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы".
Услуги по перевозке пассажиров из Пулково в Коломбо будет предоставлять AZUR air. Самолёты будут вылетать 1 раз в 10-11 дней.
Судя по расписанию рейсов, оправление из Северной столицы на Шри-Ланку будет происходить в 22:40.
Ранее мы сообщили о том, что женщину-стоматолога не выпустили в Пулково за границу из-за мобилизации.
Фото: Piter.TV
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