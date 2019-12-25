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Рейсы из Пулково на Шри-Ланку возобновят впервые с 2020 года
Сегодня, 12:01
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Рейсы из Пулково на Шри-Ланку возобновят впервые с 2020 года

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Самолёты будут вылетать в Коломбо раз в 10-11 дней.

С 3 ноября впервые за 2 года возобновятся рейсы из Петербурга на Шри-Ланку.  Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Услуги по перевозке пассажиров из Пулково в Коломбо будет предоставлять AZUR air. Самолёты будут вылетать 1 раз в 10-11 дней. 

Судя по расписанию рейсов, оправление из Северной столицы на Шри-Ланку будет происходить в 22:40.

Ранее мы сообщили о том, что женщину-стоматолога не выпустили в Пулково за границу из-за мобилизации.

Фото: Piter.TV

Теги: azur air, пулково, рейсы за границу, шри-ланка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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