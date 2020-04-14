Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что российские бизнесмены призвали вернуть продуктовые карточки. Об этом сообщает РБК.
С соответствующим заявлением выступил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон и руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов.
Авторы инициативы заявили, что продуктовые карточки необходимо вернуть для того, чтобы бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса. Также соответствующая реформа позволит удержать спрос на продукцию, что в свою очередь приведет к сохранению рабочих мест.
Ранее мы сообщали о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим.
Видео:.kremlin.ru
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