В России приступили к разработке легкого фронтового истребителя

Проект будет разрабатываться до 2025 года.

В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя. Специалисты занимаются исследованиями для того, что бы создать новую платформу для оперативно-тактической авиации. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в состав "Ростеха".

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В ОАК напомнили, что в конце 2019 года РСК "МиГ" разместила заказ на данное исследование. Экспертам необходимо произвести "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета". Известно, что воздушное судно должно обладать двухдвигательной системой, которую можно будет сравнить с аналогами. Разработка проекта будет вестись с 2020 по 2025 года. Стоимость работ оценена в четыре миллиона рублей.

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