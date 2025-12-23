В России пресечен канал ввоза 135 кг гашиша из Евросоюза

ФТС и МВД сообщили о пресечении незаконного канала поставки через Белоруссию.

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и правоохранительных органов (МВД) совместно с сотрудниками таможни в Белоруссии пресекли нелегальный канал ввоза в Россию партии гашиша с общей массой более 135 килограммов и стоимостью на черном рынке, превышающей 400 миллионов рублей. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ФТС и полиции России.

Вскрытие преступной схемы позволило выявить и задержать большегруз, в котором осуществлялась перевозка партии гашиша массой более 135 кг. Ее стоимость на черном рынке превышает 400 млн рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В МВД уточнили, что наркотические вещества ввозились из стран Европейского союза транзитом через Белоруссию грузовым транспортом. В автомобиле злоумышленники оборудовали высокотехнологичные тайники. Оперативники задержали восемь членов организованной преступной группы, которые оказались гражданами России и Белоруссии. Речь идет о исполнителях преступления, а также их пособниках и получателях запрещенных веществ. В отношении участников ОПГ возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде наркотиков, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Также ведется расследование по статье за покушеник на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Теперь злоумышленника грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения. Ирина Волк добавила, что фигуранты расследования, пойманные в России, арестованы. Задержанные в Белоруссии также привлечены к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков.

Фото и видео: Telegram / МВД России