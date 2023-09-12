ФСБ перекрыла канал легализации 2000 мигрантов из Тихоокеанского региона

ФСБ задержала организатора и 20 участников группы, незаконно легализовавшей в России более 2000 иностранцев из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Организаторов нелегальной миграции, легализовавших на территории России более двух тысяч иностранцев, задержали в пяти регионах нашей страны. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ, а также официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Известно, что операция проводилась при силовой поддержке Росгвардии. В силовых структурах уточнили, что в период с 2024 года злоумышленники легализовали несколько тысяч граждан их Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. В результате преступниками извлечен криминальный доход в размере не менее 500 миллионов рублей.

Пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции. На территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края проведено 65 обысков и осмотров, а также допрошены более 100 участников и свидетелей противоправной деятельности. ЦОС ФСБ РФ

Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Силовики установили, что за материальное вознаграждение подозреваемые оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц, чтобы те могли въехать на территорию России по деловым визам. Основную клиентскую базу группировки составляли мигранты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Они планировали использовать нашу страну в качестве транзитного проезда в европейские государства, либо в целях незаконного осуществления трудовой деятельности. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ. Речь идет об организации незаконной миграции преступной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории страны. В структуру входили посредники, обеспечивающие банду клиентами из числа национальных диаспор. После въезда иностранных граждан в Россию приглашающая сторона предусмотренные законодательством обязанности не выполняла. Таким образом иностранцы могли свободно перемещаться внутри России.

Фото и видео: Telegram / МВД Медиа