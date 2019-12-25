Скачок цен произойдет в 2021 году.

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары. Скачок может наблюдаться уже с 2021 года. Под угрозой подорожания находится бытовая техника, электроника, обувь и одежда. Об этом "Известиям" заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров. Такую статистику специалисты получили после опроса 800 ритейлеров.

В среднем цена на инструменты и оборудование возрастет на 13%, на текстильную продукцию и обувь - на 2-5%. На стоимость повлияют новые нормативы об утилизации отходов потребительских товаров. Они предложены Минприродой еще в 2019 году.

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Видео: YouTube/Наука 2.0