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В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса
Сегодня, 15:51
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lesjasap

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

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НТС просит правительство оказать государственную поддержку отрасли.

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса. Об этом заявили представители независимого топливного союза (НТС) в России. Эксперты считают, что подорожание топлива в РФ будет связано с пандемией коронавирус. В стране ожидается падение спроса на нефтепродукты из-за мер правительства по ограничению передвижения граждан. В НТС просят Михаила Мишустина поддержать отрасль по производству, продаже и транспортировке бензина. Соответствующее обращение по данным журналистов "РБК" направил глава НТС Павел Баженов в адрес главы правительства.

Специалисты напомнили, что дизельное и газомоторное топливо, а также бензин являются стратегически важными продуктами. Благодаря этой категории обеспечиваются поставки товаров первой необходимости, включая продукты и лекарства. Поддержка со стороны государства позволит не допустить спекулятивного поднятия цен на топливо в АЗС и обеспечит своевременными поставками в продуктовые, аптечные и другие торговые сети и значимые социальные объекты страны. В НТС надеются на отсрочку кредитов, налогов и демпфера (он позволяет сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке и поддерживать рентабельность для местных НПЗ.

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%.

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Теги: бензин, коронавирус, михаил мишустин, нтс, топливо
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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