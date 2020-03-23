Стоимость нефти постепенно снижается на мировых биржах.

Мировые цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%. Об этом свидетельствуют данные торговых бирж. К ночи 23 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 25,13 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI упала на 9,89%. Сейчас их можно приобрести по 21,32 доллара за баррель.

Напомним, что цены на нефть стали резко падать после информации о срыве сделки ОПЕК+. Саудовскую Аравию не устраивали существующие договоренности. Эр-Рияд предлагал Москве дополнительно снизить добычу топлива. В Кремле настаивали на сохранении текущих условий. В результате стороны не смогли договориться. Еще один важным фактором в падении котировкой нефти стало распространение коронавируса по миру. Из-за пандемии наблюдается снижение спроса на топливо.

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису.