Санкции предполагаются и за длительное нахождение во дворах автохлама.

В России предложили ввести штраф за парковку на газоне на сумму от одной до трёх тысяч рублей. Соответствующие поправки могут внести в статью Административного кодекса о нарушении требований в области благоустройства территорий. Об этом пишут "РИА Новости".

Отмечается, что исключения будет сделано только для специальных транспортных средств.

Таким образом, согласно проекту, парковка будет запрещена на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями. Наказывать планируют и за проезд по данным участкам или мойку авто на них.

Санкции предполагаются и за длительное нахождение во дворах автохлама.

Ранее мы писали, что федеральный центр выделит 10 млрд на новую автотрассу в Петербурге.

Видео: YouTube / Эхо Кирова