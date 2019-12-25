Федеральный центр выделит 10 млрд на новую автотрассу в Петербурге

Первый участок ВСМ начнется в районе пересечения ЗСД с Благодатной улицей и будет проходить по промышленным территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского и Московского районов.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что Федеральный центр выделит деньги на ВСМ в Петербурге. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания координационного совета по развитию транспортной системы города.

В Федеральном центре намерены перечислить на новую автотрассу 10 млрд рублей из бюджета РФ в 2020-2023 годах. При этом деньги будут поступать поэтапно. Например, Петербург получит 1 млрд руб. в 2020 году, и по 3 млрд ежегодно в период с 2021 по 2023 год.

Известно, что первый участок ВСМ планируется построить в районе пересечения ЗСД и Благодатной улицы. Планируется, что новая дорога пройдет по промышленным территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского и Московского районов.

Ранее мы сообщали о том, что каждый пятый петербуржец тратит на авто более 20 тысяч рублей в месяц.

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