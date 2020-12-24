Здоровый образ жизни, считает Хамзаева, стал одним из основных составных элементов национальной идеи.

В России предложили ввести еще один выходной — День здорового образа жизни. С инициативой выступил глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, пишет RT. Общественник обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Хамзаев сослался на президента Путина, заявив, что тот ни раз подчёркивал важность здорового образа жизни. Глава государства, что данная идея важна не только для отдельного гражданина, но и для нации в целом.

Здоровый образ жизни, считает Хамзаева, стал одним из основных составных элементов национальной идеи в России, поэтому необходим праздник, в который все поколения россиян смогут посвятить себя занятию спортом.

Ранее мы публиковали неудачные признания на День святого Валентина: опыт читателей Piter.tv.

Фото: pixabay.com