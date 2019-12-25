Неудачные признания на День святого Валентина: опыт читателей Piter.tv

Наши читатели рассказывают о самых странных подарках и признаниях, которые они получили в Валентинов день.

Валентинов день – это не только романтичные истории любви, но и неловкие ситуации, которые могли приводить к самым неожиданным последствиям. Читательницы Piter.tv рассказали о некоторых из них.

Мой одноклассник предложил встретиться в кафе быстрого питания 14 февраля. Я давно в него влюблена, очень обрадовалась его предложению. Пусть обычное кафе в торговом центре, главное - позвал. Перед встречей даже в магазин зашла, купила романтичное платье. Укладку сделала. Пока шла к нему, представляла, что он ждет меня с букетом алых роз… Захожу в кафе и вижу: сидит за столом довольный, показывает мне сюрприз и смеется. Сделал сердечко и выложил мое имя из рваных чеков и влажных салфеток. Увидев его творчество, я ушла. Такая любовь мне не нужна. Маргарита Полищук

Пару лет назад один молодой человек пригласил меня на свидание в Валентинов День. На встрече он подарил мне сладкую вату и цветы. Как это часто бывает в Петербурге, зимой пошел сильный дождь со снегом. Вата начала таять и испачкала одежду. Я была липкая и мокрая. Неудачный подарок. Диана Медведева

Однажды 14 февраля молодой человек заказал мне цветы с доставкой на дом. У меня на этот день было много планов, я не хотела оставаться дома, но из-за его идеи и уже оплаченного букета пришлось все отменить. В Валентинов День курьеры нарасхват. Из-за повышенного спроса про меня просто забыли. А я отменила свои планы, была в ожидании. Цветы привезли только на следующий день, но у меня уже не было настроения. Итог: дарите букеты самостоятельно. Кристина Рудь

В День всех влюбленных мой жених подарил мне расставание. Накануне праздника он спросил, как мы будем отмечать 14 февраля. Я сказала, что не признаю этот праздник и хочу провести его как обычный день. В Валентинов День он предложил разойтись, обосновав это тем, что я не легкомысленно отношусь к важному для него дню, к которому он очень готовился. Помириться не удалось. Рекомендую девушкам, которые встречаются с романтичными и чувствительными молодыми людьми, заранее узнавать о важных для них праздниках и днях в жизни. Марина Леонова

Мой бывший молодой человек подарил мне горные лыжи 14 февраля и один день катания на них. В итоге насмотрелся, как я падаю. Для меня это бы стресс. Поэтому совет парам: узнавайте друг о друге больше, учитывайте навыки и умения партнера при покупке подарка. Лариса Лукахина

Перед Валентиновым Днем мы с уже моим бывшим парнем обсуждали, какие подарки мы бы не хотели получить. Я несколько раз упомянула, что терпеть не могу обычные цветы и мягкие игрушки. В детстве я коллекционировала плюшевых медведей, у меня много накопилось их - даже отдаю в детские дома, поэтому получить что-то подобное я бы не хотела. В общем, подготовила парня, чтобы нашел что-то интересное для сюрприза. Но в День всех влюбленных он пришел на свидание с банальным набором: мягкая игрушка и букет роз. Было смешно и грустно. Габриель Прибылова

Ранее Piter.tv сообщал, что в этом году 14 февраля новобрачных будет в три раза меньше, чем в прошлом.

Фото: Pixabay, Piter.tv

Текст: Мария Поликарпова / Piter.tv