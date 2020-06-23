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В этом году в Валентинов день новобрачных будет в три раза меньше, чем в прошлом
Сегодня, 15:32
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kraratau27

В этом году в Валентинов день новобрачных будет в три раза меньше, чем в прошлом

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Самые популярные дворцы бракосочетания в Петербурге - Дворец № 1 на Английской набережной, Дворец № 2, Дворец № 3 и Дворец № 4.

Стало известно, что в Петербурге в День всех влюбленных решили пожениться 95 пар. Это в три раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили каналу 78.ru в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния. 

Самое популярное место бракосочетания 14 февраля в этом году - традиционно Дворец № 1 на Английской набережной. Сюда подали 39 заявлений. За ним идут Дворец № 2  и Дворец № 3, здесь подано по 22 заявления в каждом. В Дворце № 4 решили пожениться 12 пар.

Большее число заявлений о регистрации брака было подано на 21 января, 12 февраля и 20 февраля.

14 февраля является выходным днем в отделах записи актов гражданского состояния. 

Ранее в Piter.tv сообщалось, что продажи валентинок выросли в 16 раз. 

Фото: pixabay

 

 

Теги: день святого валентина, свадьбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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