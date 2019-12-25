Раз в три года предлагается выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей.

В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации. Об этом сообщила представительница по правам ребенка республики Татарстан и по совместительству основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Женщина написала письмо главе Минтруда Антону Котякову. В документе эксперты предложила чиновникам раз в три года выплачивать населению средства в размере 10 тысяч рублей за прохождение полной диспансеризации без пропусков.

Прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы "Здоровая Россия", предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей говорит Ирина Волынец в письме

Волынец полагает, что такое нововведение скажется на улучшении здоровья граждан РФ. Реализовать инициативу можно в рамках федеральной программы "Здоровая Россия".

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Фото: Piter.tv