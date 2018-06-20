Россиянам могут разрешить ездить по федеральным трассам со скоростью 110 км/ч

Сейчас ездить по ним можно со скоростью 90 км/ч.

Вице-премьер Максим Акимов поддержал увеличение предельной скорости на федеральных трассах до 110 км в час. Профильные ведомства должны провести ревизию дорог до конца этого года. Об этом сообщают российские СМИ.

Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта. Максим Акимов, вице-премьер

Это касается скоростных дорог с разделением встречных потоков, категорий 1б и 1в, по которим можно ехать безопасно в сухую погоду со скоростью 120 километров в час. Таких дорог в России шесть тысяч километров. Однако, ездить по ним можно со скоростью 90 км/ч.

Расчетная скорость автомагистралей (категория 1а) – 150 километров в час, в сети федеральных автодорог на данный момент около 820 километров дорог такого типа.

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Видео: Piter.TV; YouTube