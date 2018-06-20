Проезд по трассе М-11 Москва - Петербург может открыться до 29 сентября

На сегодняшний день на участках скоростной трассы № 7 и 8 ведутся работы.

Скоростная автомобильная трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург может полностью открыться до 29 сентября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра транспорта России Иннокентия Алафинова.

Подрядчик – одна из крупнейших турецких компаний. Задача сдать восьмой участок, он наиболее сегодня сложный, до 29 сентября 2019 года. Иннокентий Алафинов

На сегодняшний день на участках скоростной трассы № 7 и 8 ведутся работы. Данный участок дороги будет соединять Ленинградскую и Новгородскую области.

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