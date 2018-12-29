В Ленобласти в 2019 году появится крупнейший в России автодром

На территории будущего автодрома установят 10 различных трасс, площадки для картинга и мотокросса.

В районе озера Игора в Ленобласти заканчивают строительство автодрома "Игора Драйв". Автодром обещает стать самым крупнейшим в России. Об этом сообщает сетевое издание "Интернет-газета Карповка".

На территории автодрома оборудуют площадки для картинга, мотокросса, ралли, кольцевого и зимнего вождения и всех видов гонок. Комплекс будут использовать для тренировок и соревнований. Также в "Игора Драйв" откроют школу контраварийного вождения и несколько детских клубов.

На месте установят 10 трасс для различных видов автотранспорта. Открытие автодрома запланировано на 2019 год.

В августе появилась информация, что компания SMP Racing Бориса Ротенберга купила 43 га земли на Пулковском шоссе за 149 млн рублей. Журналисты предполагали, что на участке появится трасса для "Формулы-1". Однако вместо нее построят многофункциональный автоспортивный центр. На нем будут тренировать гонщиков.

Источник: сетевое издание "Интернет-газета Карповка"