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В Ленобласти в 2019 году появится крупнейший в России автодром
Вчера, 22:12
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KaterinaKono13

В Ленобласти в 2019 году появится крупнейший в России автодром

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На территории будущего автодрома установят 10 различных трасс, площадки для картинга и мотокросса.

В районе озера Игора в Ленобласти заканчивают строительство автодрома "Игора Драйв". Автодром обещает стать самым крупнейшим в России. Об этом сообщает сетевое издание  "Интернет-газета Карповка".

На территории автодрома оборудуют площадки для картинга, мотокросса, ралли, кольцевого и зимнего вождения и всех видов гонок. Комплекс будут использовать для тренировок и соревнований. Также в "Игора Драйв" откроют школу контраварийного вождения и несколько детских клубов.

На месте установят 10 трасс для различных видов автотранспорта. Открытие автодрома запланировано на 2019 год.

В августе появилась информация, что компания SMP Racing Бориса Ротенберга купила 43 га земли на Пулковском шоссе за 149 млн рублей. Журналисты предполагали, что на участке появится трасса для "Формулы-1". Однако вместо нее построят многофункциональный автоспортивный центр. На нем будут тренировать гонщиков.

Источник: сетевое издание  "Интернет-газета Карповка"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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