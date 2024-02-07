В России предложили увеличить штрафы за курение на рабочем месте в 10 раз

"Здоровое Отечество" направило письмо для главы Минтруда.

Лидер общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение главе российского министерства по труду и социальной защите Антону Котякову с предложением увеличить штрафы за курение на рабочем месте в десять раз. Текст соответствующего документа распространен пресс-службой деятеля по СМИ. На данный момент известно, что в стране штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1500 рублей. По слова автора инициативы, подобные меры малоэффективны и недостаточны для того, чтобы остановить человека от правонарушения. В особенности это происходит в современных условиях массового распространения вейпов и электронных сигарет.

Считаем необходимым: увеличить размер штрафов в 10 раз – до 5 000-15 000 рублей для физических лиц; предусмотреть усиление ответственности для работодателей за систематические нарушения запрета курения на рабочих местах; расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора по фиксации и пресечению подобных нарушений. Екатерина Лещинская, общественник

В тексте документа общественные деятели подчеркнули, что курение на рабочих местах снижает продуктивность, а также приводит к росту больничных листов и ухудшает психологический климат в коллективе. С учетом тенденции по сокращению численности трудоспособного населения, повышение производительности для государства приобретает стратегический характер. По мнению активистов, устранение вредных привычек напрямую влияет на эффективность экономической системы и устойчивость предприятий.

