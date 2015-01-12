В Пулково 27-летнего пассажира встретили полицейские за курение на борту самолёта

Пассажир летел из Москвы в Петербург.

Сотрудниками транспортной полиции Петербурга к административной ответственности привлечён пассажир самолёта, закуривший сигарету во время полёта из Москвы. Об этом рассказали в ЛО МВД России в а/п Пулково

В отдел полиции в аэропорту Пулково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушных судов к борту самолёта, прибывающего из Москвы в Петербург. Оказалось, что 27-летний житель ближнего зарубежья во время полета закурил сигарету в туалетной кабине авиалайнера.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями.

Ранее был задержан пассажир самолета из Новосибирска в Петербург, закуривший на борту.

Фото: Piter.tv