В Минтруде пообещали изучить данные предложения.

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз. С инициативой выступила "Федерация независимых профсоюзов России", пишет газета "Известия".

В распоряжении издания появилось письмо зампреда ФНПР Давида Кришталя. Он предлагает увеличить выплату безработным до размера прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Отмечается, что минимальный размер пособия установят на уровне прожиточного минимума за второй квартал прошлого года, максимальный — на уровне средней заработной платы в регионе. Диапазон от 12 до 51 тысячи рублей.

В Минтруде пообещали изучить данные предложения.

Ранее правительство уже увеличило пособия по безработице.

Видео: Правительство России